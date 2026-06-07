В Энергодаре раскрыли последствия нового удара ВСУ Три человека получили ранения при ударе ВСУ по Энергодару

Трое гражданских лиц получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Энергодаре Запорожской области, двое из них доставлены в больницу, сообщил глава города Максим Пухов в МАКСе. Градоначальник уточнил, что удары пришлись по жилой застройке, в результате чего поврежден многоквартирный дом.

Минувшей ночью город подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. К сожалению, пострадали трое мирных жителей. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая медицинская помощь, двое из них госпитализированы, — говорится в сообщении.

Одно из жилых помещений сгорело полностью, отметил он. Помимо обстрелов жилых кварталов и гражданских объектов, неприятель нанес прицельные удары по учреждениям банковской системы, в результате чего пострадали два филиала Промсвязьбанка, добавил Пухов.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник сообщил, что трое мирных жителей пострадали в Горловке Донецкой Народной Республики после удара украинского беспилотника по объекту гражданской инфраструктуры. По словам дипломата, подвергшееся атаке строение не относилось к оборонной инфраструктуре.