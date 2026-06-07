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07 июня 2026 в 14:19

На итальянском пляже запретили пользоваться полотенцами

На итальянском пляже Ла-Пелоза ввели штраф в €100 за полотенца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Посетителям популярного пляжа Италии — Ла-Пелоза запретили загорать непосредственно на полотенцах, сообщает «Российская газета». Использовать разрешается только специальные циновки из соломы или бамбука. За нарушение предусмотрен штраф в размере €100 (8500 рублей).

Местные власти ввели дополнительные ограничения для предотвращения постепенной эрозии песчаного покрова пляжей. Как отмечается, основная проблема связана с тем, что влажные полотенца удерживают песок — за день таким образом туристы непреднамеренно уносят тысячи песчинок. В результате за купальный сезон пляж теряет существенные объемы песка, что наносит ущерб береговой линии и экосистеме побережья.

Ранее отдыхающие из России жаловались на массовые нашествия клещей на турецких пляжах и прилегающих территориях. Москвичка Наталия, арендующая жилье в курортном городе Махмутлар, сообщила, что едва не подцепила паразитов в собственной кровати.

До этого у побережья острова Роттнест в Австралии акула напала на 38-летнего мужчину. За последние три недели это уже третий смертельный случай в стране.

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