Клещи «захватили» популярный у россиян иностранный курорт

Турецкие пляжи и прилегающие территории оказались наводнены клещами, на массовые нашествия кровопийц жалуются отдыхающие из России, передает Telegram-канал SHOT. Москвичка Наталия, арендующая жилье в курортном городе Махмутлар, сообщила, что едва не подцепила паразитов в собственной кровати.

Женщина прилетела в Турцию на три месяца с двумя кошками, снимает квартиру на первом этаже жилого комплекса и регулярно выпускает питомцев во двор, откуда однажды кот принес на себе десятки клещей. Россиянка призналась, что теперь тщательно досматривает питомцев после каждого выхода на местный газон, чтобы членистоногие не расползались по комнатам.

Ранее инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина рассказала, что извлеченного из кожи присосавшегося паразита желательно доставить в лабораторное учреждение для комплексного анализа. Специалист напомнила, что помимо вируса клещевого энцефалита членистоногие способны передавать боррелиоз и ряд иных инфекций.