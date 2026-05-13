Инфекционист рассказала, как нельзя удалять клеща

Присосавшегося клеща после удаления рекомендуется отнести в лабораторию для обследования, рассказала NEWS.ru инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина. Она напомнила, что, помимо клещевого энцефалита, членистоногие могут переносить боррелиоз и другие заболевания. Врач отметила, что нельзя удалять клеща с помощью жирных веществ.

Нужно аккуратно удалить клеща, положить его в пластиковую баночку и отнести в лабораторию. Если соблюдаются эти правила, то вероятность заболеть меньше. Чем дольше на коже сидит клещ, тем больше возможность заразиться. Некоторые считают, что его следует намазать чем-то жирным, и он сам отвалится. Так делать нельзя. Когда он начинает задыхаться от отсутствия кислорода, то выпускает слюну, и риски заражения возрастают, — пояснила Мескина.

Врач добавила, что в парках, как правило, проводят обработку от клещей. Кровососов можно встретить в лесу, где нужно обеспечить специальную защиту: резинки на рукавах, заправленные в носки брюки, тщательный осмотр себя и товарищей после прогулки.

Ранее Роспотребнадзор представил обновленный перечень регионов России, где сохраняется повышенный риск заражения клещевым энцефалитом. В список вошли субъекты из всех федеральных округов, включая отдельные районы с наиболее неблагоприятной ситуацией.

Так, в Центральной России наибольшая вероятность заражения отмечается в Ивановской и Костромской областях, а также в отдельных районах Подмосковья — Дмитровском и Талдомском. Кроме того, в зоне риска находятся Тверская и Ярославская области.