ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 21:01

В крупных медицинских вузах России повысили стоимость обучения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Несколько крупных медицинских университетов России повысили стоимость платного обучения для абитуриентов 2026 года, пишет «Медвестник» со ссылкой на подсчет обновленных прейскурантов. Наиболее дорогим остается Первый Московский государственный медуниверситет имени Сеченова.

Программа «Лечебное дело» подорожала с 6,9 млн до 7,3 млн руб., что более чем на 30% выше уровня 2024 года, — сообщает издательство.

В Российском национальном исследовательском медуниверситете имени Пирогова (РНИМУ) год обучения по той же специальности вырос с 800 тыс. до 980 тыс. руб. В Российском университете медицины (РУДМ) полный курс по программе «Лечебное дело» увеличился с 3,9 млн до 4,5 млн руб.

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медуниверситете стоимость программы выросла с 1,89 млн до 2,14 млн руб. В Северо-Западном государственном медуниверситете имени Мечникова подготовка врача-лечебника подорожала с 1,93 млн до 2,18 млн руб.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что для решения проблемы дефицита кадров в России необходимо реформировать систему образования. Он предложил ввести модель с обязательным трудоустройством выпускников вузов, отучившихся за счет государства.

Россия
Владимир Мединский
Санкт-Петербург
университет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня: куда попали, жертвы, что с ПМЭФ
Россиянин получил ранения после атаки дрона ВСУ на автомобиль
Россиянка получила осколочные ранения головы при ракетном ударе ВСУ
Наступление ВС РФ на Харьков 3 июня: логистика под ударом, Купянск-Узловой
В российском регионе эвакуировали атакованную ВСУ школу
Популярный маркетплейс анонсировал создание собственного мессенджера
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Белоусов обозначил приоритет председательства России в ОДКБ
Удар ВСУ по автобусу в Енакиево 3 июня: сколько жертв, подробности
ВСУ атаковали школу в Мелитополе
Названа страна, в которой пройдет «Интервидение» в 2026 году
Илия Топурия стал участником международного VIP-сообщества 1win
Пользователи МАКСа смогут бесплатно посетить речные экскурсии по Петербургу
Назван футболист РПЛ, за которым будет интересно следить на ЧМ-2026
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.