В крупных медицинских вузах России повысили стоимость обучения

Несколько крупных медицинских университетов России повысили стоимость платного обучения для абитуриентов 2026 года, пишет «Медвестник» со ссылкой на подсчет обновленных прейскурантов. Наиболее дорогим остается Первый Московский государственный медуниверситет имени Сеченова.

Программа «Лечебное дело» подорожала с 6,9 млн до 7,3 млн руб., что более чем на 30% выше уровня 2024 года, — сообщает издательство.

В Российском национальном исследовательском медуниверситете имени Пирогова (РНИМУ) год обучения по той же специальности вырос с 800 тыс. до 980 тыс. руб. В Российском университете медицины (РУДМ) полный курс по программе «Лечебное дело» увеличился с 3,9 млн до 4,5 млн руб.

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медуниверситете стоимость программы выросла с 1,89 млн до 2,14 млн руб. В Северо-Западном государственном медуниверситете имени Мечникова подготовка врача-лечебника подорожала с 1,93 млн до 2,18 млн руб.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что для решения проблемы дефицита кадров в России необходимо реформировать систему образования. Он предложил ввести модель с обязательным трудоустройством выпускников вузов, отучившихся за счет государства.