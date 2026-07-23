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23 июля 2026 в 23:05

Евросоюз согласовал санкции против известных российских деятелей

Евросоюз ввел санкции против Дегтярева, Мединского и других россиян

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских ограничений. В так называемый черный список попали ряд российских политических, культурных и спортивных деятелей, следует из опубликованного Советом ЕС документа.

Меры введены против министра спорта РФ Михаила Дегтярева, помощника российского президента Владимира Мединского, президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, певца Александра Маршала. В обновленный реестр также попали заместитель председателя Центробанка России Сергей Белов, гендиректор РЖД Олег Белозеров и гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Решение принято в рамках очередного расширения санкционного давления на российские государственные и общественные структуры. В Москве традиционно называют подобные меры нелегитимными и обещают ответные шаги. Всего под санкции подпали 170 организаций, 48 физических лиц, а также 94 банка и крупных финансовых учреждения, включая Московскую Биржу.

Ранее сообщалось, что в рамках новых санкций Совет ЕС вводит замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям, а также «одному из ключевых представителей российского банковского сектора». Кроме того, ЕС распространяет запрет на проведение трансакций еще на 33 российских кредитных и финансовых учреждения.

Европа
Владимир Мединский
Михаил Дегтярев
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