Россияне резко нарастили покупки квартир в одной курортной стране Bangkok Post: спрос россиян на недвижимость в Таиланде вырос на 33% за год

Россияне значительно увеличили интерес к покупке недвижимости в Таиланде в начале 2026 года, передает Bangkok Post. По итогам первого квартала число сделок выросло на 33% в годовом выражении.

Согласно данным Информационного центра недвижимости Таиланда, граждане РФ приобрели 383 объекта на сумму 1,66 млрд батов (около 3,7 млрд рублей). Также сообщается, что стоимость сделок за этот период увеличилась на 69% и достигла примерно $51 млн (около 3,7 млрд рублей).

Россия вышла на второе место среди иностранных покупателей жилья в королевстве, уступая только Китаю. При этом китайские инвесторы показали заметное снижение как по количеству сделок, так и по их общей стоимости.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил: Турция была и остается самой доступной страной для отдыха россиян. По его словам, на втором месте находится Египет, а на третьем — Китай и Таиланд. Объединенные Арабские Эмираты вышли из списка из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, туристический сезон 2025–2026 года демонстрирует несколько тенденций, сообщили эксперты NEWS.ru. Россияне чаще выбирают самостоятельный формат отдыха, совмещая несколько стран, планируя заранее и комбинируя активные развлечения с пляжным отдыхом. Схожий тренд наблюдается и во внутреннем туризме: автопутешествия, поездки в пригород, походы, кемпинги и отдых в удаленных регионах.