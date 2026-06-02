Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа Запашный: Погодина потеряла отца на сороковины Пиманова

Вдова журналиста и телеведущего Алексея Пиманова актриса Ольга Погодина потеряла отца ровно на 40-й день после смерти супруга, рассказал корреспонденту NEWS.ru народный артист России директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Он назвал произошедшее ужасным стечением обстоятельств.

Мы были близки с Пимановым. Я до сих пор не могу смириться с его смертью. Это для меня стало шоком. Я был на гастролях в Луганске, когда он скончался. Я дружу с Олей Погодиной, его супругой. Вчера было 40 дней со дня смерти Алексея Викторовича, и вчера ушел из жизни ее отец — какое ужасное стечение обстоятельств… — отметил он.

По словам Запашного, Пиманов был большим профессионалом, патриотом страны и примером для подражания. Он подчеркнул, что его будет сильно не хватать.

Ранее дочь Пиманова Дарья рассказала, что 10 дней со дня смерти ее отца пронеслись «в бесконечных слезах и соболезнованиях». Она назвала отца светлым рыцарем, который с детства мечтал быть мушкетером и воспитал в своих детях честь, доблесть и стойкость.