Стало известно о последних месяцах жизни Алексея Пиманова

Телеведущий Алексей Пиманов в последние годы испытывал проблемы со здоровьем, но предпочитал не говорить о них, рассказали StarHit его коллеги и друзья. По их словам, Пиманов продолжал активно работать, несмотря на боль и связывал свое состояние с последствиями травмы, полученной во время игры в хоккей.

Он очень многое делал через боль. Мы записывали одну из последних программ, он немного сорвался, потом извинялся. Говорит: «Понимаешь, эта все дурацкая рука». Он не любил, чтобы все видели, что что-то у него не так, он же никогда не был слабым, — рассказала шеф-редактор программы «Человек и закон» Ирина Горюнова.

Друзья неоднократно советовали Пиманову пройти обследование, но он откладывал визит к врачам. Заместитель гендиректора Первого канала Алексей Вольнов отметил, что телеведущий всегда жил в очень высоком темпе и старался успеть как можно больше. Близкие также вспоминали, что незадолго до этого он говорил, что сможет снять еще лишь один-два фильма.

Ранее сообщалось, что телеведущий Алексей Пиманов умер 23 апреля 2026 года на 65-м году жизни. У него не выдержало сердце.