Умер Алексей Пиманов

Телеведущий Алексей Пиманов умер на 65-м году жизни, передает Первый канал. По предварительной информации, у него не выдержало сердце.

У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Ему было 64 года. Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким, — говорится в сообщении.

Пиманов вел программу «Человек и закон» на Первом канале. С 2013 года он был президентом медиахолдинга «Красная звезда».

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Виктор Яковлев, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, ушел из жизни в возрасте 74 лет. Артист долгое время боролся с тяжелой болезнью. Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году, а с 1979 года стал одним из ведущих актеров театра. В 2006 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Также в пресс-службе Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева сообщили, что ушел из жизни заслуженный артист России Николай Соловьев. Служитель сцены скончался в возрасте 66 лет, отдав родному коллективу более трех десятилетий