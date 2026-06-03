Силы ПВО сбили 16 украинских дронов над Тульской областью

Подразделения ПВО Минобороны России минувшей ночью уничтожили 16 украинских беспилотников в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Атака была отражена в ночное время.

Сегодня ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены еще 16 украинских беспилотников, — написал Миляев.

Губернатор отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано. Миляев добавил, что на территории Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 30 беспилотников над территорией Ленинградской области. По его словам, боевая работа продолжается.

До этого в оперштабе Белгородской области рассказали, что мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.