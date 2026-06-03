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03 июня 2026 в 07:07

ВСУ пытались атаковать Ленобласть с помощью 50 дронов

Дрозденко: над территорией Ленинградской области сбито 50 украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Над территорией Ленинградской области сбито 50 украинских БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. По его словам, работа по отражению дронов еще не прекращена.

Над территорией Ленинградской области сбито 50 БПЛА. Боевая работа продолжается, — сказано в сообщении.

До этого оперштаб Белгородской области рассказал, что в поселке Октябрьский FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль. В результате удара два человека погибли на месте, еще двое получили ранения. По предварительным данным, у пострадавших диагностированы акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи. Оба мужчины доставлены в больницу для обследования.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские беспилотники атаковали автобус, следующий рейсом Москва — Симферополь. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения различной степени тяжести. Пушилин подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

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