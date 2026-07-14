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14 июля 2026 в 12:00

Алиев провел встречу с президентом Словакии в Шуше

Ильхам Алиев во время IV Глобального медиафорума в Шуше, Азербайджан Ильхам Алиев во время IV Глобального медиафорума в Шуше, Азербайджан Фото: Shusha Global Media Forum
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Словакии Петером Пеллегрини в расширенном составе в Шуше. Открывая встречу, азербайджанский лидер поприветствовал коллегу и поблагодарил его за гостеприимство, оказанное во время своего официального визита в Словакию в прошлом году, передает Report.

В моей памяти осталось очень много добрых воспоминаний, связанных с моим официальным визитом в вашу страну в прошлом году и нашими обсуждениями. Поэтому мне приятно, что наш активный диалог продолжается. Также приятно, что вас сопровождает очень большая делегация, — отметил Алиев.

Он обратил внимание на то, что сейчас иностранная делегация находится в Карабахе, а уже завтра посетит Баку и строящуюся словацкой компанией «умную деревню». Это, по мнению главы республики, наглядно демонстрирует крепость двусторонних связей.

Алиев подчеркнул, что восстановление Карабаха является одним из главных приоритетов правительства Азербайджана, и участие словацких специалистов в этом процессе чрезвычайно важно.

Ранее Алиев заявил, что международное влияние Азербайджана усиливается, так как страна выступает с конструктивной позицией и делает все возможное, чтобы оказывать помощь и выступать посредником там, где это возможно.

Страны СНГ
Азербайджан
Словакия
Ильхам Алиев
Петер Пеллегрини
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