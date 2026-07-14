Атака ВСУ на Краснодарский край 14 июля: Анапа, Афипский НПЗ, жертвы

ВСУ атаковали Краснодарский край сегодня, 14 июля 2026 года, сообщил региональный оперштаб. Какие подробности известны, что произошло в Анапе и на Афипском НПЗ, есть ли жертвы?

Как ВСУ атаковали Краснодарский край сегодня, 14 июля

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Северском районе упали обломки БПЛА, пострадали люди. Падение фрагментов беспилотников зафиксировано по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко, уточнили в оперштабе.

«На Афипском НПЗ произошло возгорание. В нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, окна и забор. В одном из многоквартирных домов — стекла, дверь и потолок в квартире. Повреждено здание на ж/д переезде. Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, в одном случае произошло возгорание. Также фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома», — уточнили в ведомстве.

Позднее в оперштабе уточнили, что на Афипском НПЗ ликвидировали возгорание, поступило 16 заявок о повреждении частных домовладений. По обновленным сведениям, пострадали два человека, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Источник сообщил о повреждении четырех частных домов в станице Анапской — в помещениях пострадали остекление и стены, жертв нет. Около 09:20 мск в мэрии Анапы объявили угрозу атаки беспилотников. В Геленджике выбиты стекла в здании рядом с одним из мест размещения, пострадавших нет.

«Красноармейский район. В станице Марьянской поступило две заявки о повреждении частных домовладений — остекление и стены. Пострадавших нет», — отметили в оперштабе.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как еще ВСУ атакуют Россию 14 июля

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил утром 14 июля об отражении массовой атаки БПЛА на промзону Салавата. По его словам, есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно. Пострадавших нет», — отметил Хабиров.

Часть Севастополя осталась без электроснабжения после масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщил глава региона Михаил Развожаев. По его словам, на поврежденных объектах введен особый режим. Целью удара, добавил губернатор, было нарушение привычной жизни горожан и создание паники.

Восемь человек, в том числе ребенок, погибли в результате атак ударных беспилотников ВСУ в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. Еще 10 мирных жителей получили ранения.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. По словам Пушилина, в результате атак повреждены пять жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры, три грузовых и четыре легковых автомобиля, спецтехника в Горловке, Дебальцево, Володарском, Мангушском, Великоновоселковском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах.

«Два беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин около 08:06 мск.

Позднее, около 08:54 мск, Собянин заявил, что сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ПВО в ночь на 14 июля уничтожила более 280 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Дроны удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областей. Также беспилотники были сбиты над Московским регионом, Кубанью, Крымом, Башкирией и над акваториями Азовского и Черного морей.

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