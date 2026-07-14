Житель Приморья получил серьезные ожоги после конкурса с уксусом в баре Мужчина в Приморье выпил уксус вместо воды на конкурсе и оказался в реанимации

Мужчина получил ожоги полости рта, гортани и желудка после того, как выпил уксус во время конкурса в баре Приморского края, пишет Telegram-канал «112». По словам пострадавшего, он отдыхал с друзьями в Laptev Bar в селе Андреевка, где проходил конкурс «Угадай, что в рюмке». Перед участием мужчина поинтересовался у другого посетителя, что ему досталось, и узнал, что в его рюмке была вода.

Он решил, что ему также попадется вода или алкоголь, и выпил содержимое своей рюмки залпом. Однако внутри оказался уксус. После этого мужчине стало плохо: начались тошнота и проблемы с дыханием. Он попытался промыть рот, но состояние не улучшалось, после чего друзья вызвали скорую помощь и выехали ей навстречу.

В результате произошедшего пострадавший получил сильные ожоги внутренних органов, провел день в реанимации и сейчас проходит лечение. По его словам, администрация заведения до сих пор не принесла извинений и не дала комментариев.

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