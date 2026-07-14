Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 12:03

Житель Приморья получил серьезные ожоги после конкурса с уксусом в баре

Мужчина в Приморье выпил уксус вместо воды на конкурсе и оказался в реанимации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчина получил ожоги полости рта, гортани и желудка после того, как выпил уксус во время конкурса в баре Приморского края, пишет Telegram-канал «112». По словам пострадавшего, он отдыхал с друзьями в Laptev Bar в селе Андреевка, где проходил конкурс «Угадай, что в рюмке». Перед участием мужчина поинтересовался у другого посетителя, что ему досталось, и узнал, что в его рюмке была вода.

Он решил, что ему также попадется вода или алкоголь, и выпил содержимое своей рюмки залпом. Однако внутри оказался уксус. После этого мужчине стало плохо: начались тошнота и проблемы с дыханием. Он попытался промыть рот, но состояние не улучшалось, после чего друзья вызвали скорую помощь и выехали ей навстречу.

В результате произошедшего пострадавший получил сильные ожоги внутренних органов, провел день в реанимации и сейчас проходит лечение. По его словам, администрация заведения до сих пор не принесла извинений и не дала комментариев.

Ранее Сотрудница Верховного суда РФ впала в кому после косметологической процедуры в одной из клиник эстетической медицины Москвы. Женщина планировала пройти мезотерапию — процедуру с инъекциями витаминов и гиалуроновой кислоты, которая, как утверждают специалисты, направлена на улучшение состояния кожи и придание ей более свежего вида.

Приморский край
несчастные случаи
ожоги
бары
реанимации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле рассказали об отношениях России и Азербайджана
Песков: Россия считает абсурдными санкции ЕС против мессенджера МАКС
Песков рассказал об отношении России к санкциям
В Кремле ответили на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
В Кремле раскрыли, из-за чего возникли разногласия России и Азербайджана
Невролог объяснил, как вычислить свой биологический возраст
В Кремле отвергли обвинения ЕС в кибератаках
В Челябинске мужчины атаковали машину скорой помощи
Россиян предупредили о популярной схеме мошенников при сдаче квартиры
Пожар в лесу Фонтенбло тушат 850 пожарных и спецавиация
Магнитные бури сегодня, 14 июля: что будет завтра, стресс, проблемы с ЖКТ
Путин встал на сторону бизнеса в вопросе уплаты НДС
Дружба с Бастой, теракт в Подмосковье, «Майор Гром»: кто такой Киевстонер
Бурные поцелуи жены Макрона и Зеленского сняли на видео
«Надо создавать условия»: Михалков высказался о многодетных семьях в России
Онколог рассказала, в каких случаях рак грозит людям без вредных привычек
Обстановка в Крыму 14 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Автоэксперт назвал причины низких продаж кроссовера «Москвич»
Чемпион мира по плаванию признался, почему отказался от тренерства
В США 3 тыс. человек отравились листовым салатом с паразитами
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.