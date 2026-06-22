Сотрудница Верховного суда РФ впала в кому в кресле косметолога Сотрудница Верховного суда РФ впала в кому после мезотерапии для сияния кожи

Сотрудница Верховного суда РФ впала в кому после косметологической процедуры в одной из клиник эстетической медицины Москвы, передает Telegram-канал Mash. Женщина планировала пройти мезотерапию — инъекции витаминов и гиалуроновой кислоты, которые, по обещаниям косметологов, должны были улучшить состояние кожи и придать ей более свежий вид.

Как пишет источник, стоимость процедуры составила около 20 тыс. рублей. Во время введения препаратов 52-летняя пациентка почувствовала резкое недомогание, слабость и потеряла сознание. Прибывшая бригада скорой помощи доставила ее в реанимацию ЦКБ. Более двух суток женщина находилась в коме, позже врачам удалось стабилизировать ее состояние.