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22 июня 2026 в 18:30

Сотрудница Верховного суда РФ впала в кому в кресле косметолога

Сотрудница Верховного суда РФ впала в кому после мезотерапии для сияния кожи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудница Верховного суда РФ впала в кому после косметологической процедуры в одной из клиник эстетической медицины Москвы, передает Telegram-канал Mash. Женщина планировала пройти мезотерапию — инъекции витаминов и гиалуроновой кислоты, которые, по обещаниям косметологов, должны были улучшить состояние кожи и придать ей более свежий вид.

Как пишет источник, стоимость процедуры составила около 20 тыс. рублей. Во время введения препаратов 52-летняя пациентка почувствовала резкое недомогание, слабость и потеряла сознание. Прибывшая бригада скорой помощи доставила ее в реанимацию ЦКБ. Более двух суток женщина находилась в коме, позже врачам удалось стабилизировать ее состояние.

В клинике отказались от комментариев по поводу произошедшего. Медики отмечают, что подобные случаи встречаются редко: обычно мезотерапия ограничивается местными реакциями в виде покраснений, синяков или жжения.

Ранее врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе посоветовала не загорать людям с большим количеством родинок. Она напомнила, что оптимальное время для пребывания на улице — до 11:00 и после 16:00, когда активность ультрафиолета снижается.

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