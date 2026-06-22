Онколог ответила, можно ли загорать людям со множеством родинок Онколог Пурцхванидзе: людям со множеством родинок не стоит загорать на солнце

Людям с большим количеством родинок не стоит целенаправленно загорать на пляже или посещать солярий, заявила NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. По ее словам, основная опасность кроется не в самом пребывании на солнце, а в интенсивном ультрафиолетовом облучении. Эксперт добавила, что таким людям в летний период важно отдавать предпочтение закрытой одежде.

Однозначного запрета на пребывание на солнце для обладателей множества родинок не существует, однако стоит все же максимально ограничить инсоляцию. Лучшей стратегией будет вовсе отказаться от целенаправленного загара и посещения солярия. Если избежать солнца не получается, необходимо создать надежный защитный барьер. Речь идет не только о нанесении солнцезащитных кремов, но и о ношении закрытой одежды из натуральных тканей и широкополых шляп. Оптимальное время для пребывания на улице — до 11:00 и после 16:00, когда активность ультрафиолета снижается. Даже в пасмурную погоду защита кожи остается обязательной, так как облака пропускают значительную часть вредных лучей, — пояснила Пурцхванидзе.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог ФНКЦ ФМБА России Элина Ахматова предупредила, что неправильный загар грозит ускорением старения и появлением меланом. По ее словам, перегрев также опасен ожогами и шелушением кожи.