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14 июля 2026 в 11:55

«Давайте запретим»: Михалков жестко высказался о цензуре в российском кино

Михалков заявил, что запреты в кино не помогают решать проблемы в стране

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Попытки решить демографические проблемы в стране с помощью запретов в кинематографе неэффективны, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил кинорежиссер Никита Михалков. Он с иронией прокомментировал предложения запретить сериалы, которые якобы негативно влияют на семейные ценности и рождаемость.

Сериалы обвиняют в ухудшении демографии, мол, показывают «плохие примеры семьи» — давайте запретим такие сериалы. А я думаю, что демография другим способом, так сказать, возбуждается, — убежден деятель культуры.

Народный артист РСФСР подчеркнул, что вырезание «неудобных» сцен или замазывание алкоголя в кадрах произведений лишь маскирует проблемы, но не решает их. Он считает, что проблеме надо смотреть в лицо.

Как и вычеркивать из фильмов и книг алкоголь — глупость. Медведь, который испугался, бежит, потом засовывает голову под корягу. Он думает, что если ему ничего не видно, то и остальным не видна его торчащая пятая точка. Но это не так. Проблеме надо в лицо смотреть, а не закрывать глаза, — высказался Михалков.

Он также выразил мнение, что потоковое производство сериалов нанесло серьезный удар по качеству российской актерской школы. Стремление к быстрому успеху губит таланты в сфере искусства, заявил народный артист РФСР.

Кроме того, кинорежиссер полагает, что терпение всегда было и остается одним из фундаментальных качеств русского характера. По его словам, еще одним из проявлений терпения в философском смысле является храбрость.

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