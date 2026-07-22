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22 июля 2026 в 18:50

«Они нас научили»: продюсер Киселев высказался о советской цензуре

Продюсер Киселев заявил, что цензура в СССР способствовала качеству песен

Владимир Киселев Владимир Киселев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Цензура является прерогативой государства, заявил NEWS.ru продюсер, лидер рок-группы «Земляне» Владимир Киселев. Он добавил, что советская цензура во многом способствовала качеству песен и без нее не было бы хитов того времени.

Цензура — это прерогатива государства. Но если говорить о цензуре Главлита (центрального государственного органа, который в СССР цензурировал печатные произведения. — NEWS.ru), я по прошествии времени могу сказать, что мы очень благодарны [чиновникам]. Они нас научили правильно петь, ценить русский язык и стихи наших песен. Поэтому наши песни по прошествии 50 лет поют люди, — сказал Киселев.

Продюсер добавил, что в советское время качество текстов к музыке было намного выше, их писали талантливые, выдающиеся поэты и тексты были наполнены глубоким смыслом. В качестве примера он привел хит «Землян» «Трава у дома» на стихи Анатолия Поперечного.

То есть люди, которые, как нам казалось, что-то запрещали, на самом деле нам добра желали — чтобы мы исполняли качественные песни, — отметил Киселев.

Ранее Владимир Киселев сказал, что уже через два-три года популярность певца Вани Дмитриенко пойдет на спад и зрители о нем забудут. Он добавил, что те, кто быстро добиваются успеха, так же стремительно уходят со сцены, потому что имя нужно «выстрадать».

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