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15 июля 2026 в 14:04

Британия введет «комендантский час» для подростков в интернете

В Великобритании ограничат ночной доступ к соцсетям и ИИ-ботам для подростков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Великобритания планирует обязать социальные сети автоматически ограничивать доступ к своим платформам в ночное время для подростков в возрасте 16–17 лет, говорится в заявлении Министерства по науке, инновациям и технологиям Соединенного Королевства. Новые правила потребуют от мобильных приложений запускать для юных пользователей автоматический блокирующий «комендантский час» в период с полуночи до шести часов утра, ограничения коснутся и чат-ботов.

Эти меры сыграют ключевую роль в том, чтобы помочь молодежи получить здоровый сон, сосредоточиться на учебе в школе и колледже, а также проводить больше времени с пользой и удовольствием в кругу семьи и друзей, — подчерекнула глава ведомства Лиз Кендалл.

Помимо этого, IT-платформы должны будут по умолчанию отключать такие удерживающие внимание функции, как бесконечная лента и автоматическое воспроизведение видеороликов. Проект также затронет разработчиков искусственного интеллекта, их тоже обяжут лимитировать ежедневное время общения несовершеннолетних с ботами. Власти рассмотрят и полный запрет на ИИ-помощников, способных давать вредные или непроверенные советы в сфере ментального здоровья. Все эти инициативы будут представлены на рассмотрение британского парламента уже в конце текущего года.

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