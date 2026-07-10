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10 июля 2026 в 18:09

Дизайн Facebook и Instagram признали вызывающим зависимость

Еврокомиссия потребовала от Meta изменить дизайн Facebook и Instagram

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Европейская комиссия предварительно пришла к выводу, что компания Meta (деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) нарушила закон о цифровых услугах из-за вызывающего зависимость дизайна Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена), говорится в сообщении на сайте регулятора. Ведомство потребовало откорректировать функции платформ, в противном случае корпорации грозит штраф до 6% годового глобального оборота.

Защита физического и психического здоровья европейцев должна быть приоритетом для платформ социальных сетей. Закон о цифровых услугах предоставляет четкие рамки для привлечения платформ к ответственности за вызывающий привыкание дизайн и последствия их сервисов, — заявила исполнительный вице-президент ЕК по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Расследование регулятора сосредоточено на таких функциях, как бесконечная прокрутка, автоматическое воспроизведение видео, push-уведомления и системы персональных рекомендаций. По данным Еврокомиссии, эти элементы переводят мозг пользователей в «режим автопилота», формируя нездоровые привычки и компульсивное использование сервисов. При этом корпорация не учла риски для физического и психического благополучия, особенно для несовершеннолетних и уязвимых взрослых.

В Брюсселе также сочли неэффективными текущие меры по снижению рисков, включая инструменты управления временем и родительский контроль. ЕК предложила внести изменения в дизайн обеих платформ: отключить автозапуск и бесконечную ленту по умолчанию, внедрить действенные перерывы в использовании экранов и адаптировать систему рекомендаций, чтобы она меньше ориентировалась на удержание внимания.

Ранее сообщалось, что Instagram добавил функцию, позволяющую нейросети создавать изображения с использованием снимков пользователей. Согласие владельцев аккаунтов считается автоматическим, если данная опция не отключена, при этом уведомлений о применении снимков для генерации картинок не приходит.

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