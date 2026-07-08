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08 июля 2026 в 14:48

Instagram «скормил» ИИ фото своих пользователей

Instagram разрешил использовать фото пользователей для генерации изображений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Социальная сеть Instagram (деятельность в РФ запрещена) добавила функцию, позволяющую нейросети генерировать изображения с использованием фотографий из открытых профилей пользователей, сообщила компания Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). При этом владельцев аккаунтов никак не уведомляют, что их снимки были применены для создания ИИ-картинок.

Для активации функции достаточно ввести никнейм интересующего человека. Применение снимков происходит без направления уведомлений их обладателям. Их согласие считается автоматическим, если опция не отключена в настройках.

Ранее Instagram начал масштабное удаление ботов и неактивных страниц по всему миру, из-за чего мировые знаменитости и популярные блогеры за короткое время потеряли миллионы подписчиков. Всего за несколько часов платформа удалила около 50 млн аккаунтов.

До этого Instagram решил прекратить поддержку сквозного шифрования личных сообщений. Пользователям рекомендовали заранее скачать переписки и медиафайлы до отключения данной функции.

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