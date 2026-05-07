День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 17:06

Мировые звезды потеряли миллионы подписчиков из-за одного решения Instagram

Instagram начал глобальную чистку ботов и неактивных аккаунтов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Instagram (деятельность запрещена в РФ) начал масштабное удаление ботов и неактивных страниц по всему миру, из-за чего мировые знаменитости и популярные блогеры за короткое время потеряли миллионы подписчиков, сообщает Yahoo Creators. Всего за несколько часов платформа удалила около 50 млн аккаунтов.

Наибольшие потери зафиксированы у модели Кайли Дженнер — число ее подписчиков сократилось на 15 млн. Следом идет футболист Криштиану Роналду, потерявший 8 млн фолловеров. У южнокорейской группы BTS исчезли 7 млн подписчиков. Аналогичные потери понесла певица Ариана Гранде, лишившаяся 7 млн аккаунтов. У ее коллеги Селены Гомес число подписчиков уменьшилось на 6 млн.

Причиной масштабной «чистки» стало обновление системы по выявлению фейковых страниц. Новая модель стала значительно жестче определять аккаунты с подозрительной активностью. Под удаление попали неактивные профили, страницы без аватаров и описаний, аккаунты, созданные ботами, а также учетные записи, приобретенные через сервисы накрутки.

Ранее Instagram решил прекратить поддержку сквозного шифрования личных сообщений с 8 мая 2026 года. Пользователям рекомендовали заранее скачать переписки и медиафайлы до отключения данной функции. Тестирование сквозного шифрования, при котором доступ к сообщениям имеют только отправитель и получатель, началось в Instagram еще в 2021 году.

Мир
Instagram
соцсети
подписчики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО отразила атаку украинских БПЛА на подлете к Ярославлю
Назван способ узнать, ровный ли пол в доме, без специальных инструментов
Зоопсихолог ответила, может ли кошка подхватить инфекцию дома
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.