Мировые звезды потеряли миллионы подписчиков из-за одного решения Instagram

Instagram (деятельность запрещена в РФ) начал масштабное удаление ботов и неактивных страниц по всему миру, из-за чего мировые знаменитости и популярные блогеры за короткое время потеряли миллионы подписчиков, сообщает Yahoo Creators. Всего за несколько часов платформа удалила около 50 млн аккаунтов.

Наибольшие потери зафиксированы у модели Кайли Дженнер — число ее подписчиков сократилось на 15 млн. Следом идет футболист Криштиану Роналду, потерявший 8 млн фолловеров. У южнокорейской группы BTS исчезли 7 млн подписчиков. Аналогичные потери понесла певица Ариана Гранде, лишившаяся 7 млн аккаунтов. У ее коллеги Селены Гомес число подписчиков уменьшилось на 6 млн.

Причиной масштабной «чистки» стало обновление системы по выявлению фейковых страниц. Новая модель стала значительно жестче определять аккаунты с подозрительной активностью. Под удаление попали неактивные профили, страницы без аватаров и описаний, аккаунты, созданные ботами, а также учетные записи, приобретенные через сервисы накрутки.

Ранее Instagram решил прекратить поддержку сквозного шифрования личных сообщений с 8 мая 2026 года. Пользователям рекомендовали заранее скачать переписки и медиафайлы до отключения данной функции. Тестирование сквозного шифрования, при котором доступ к сообщениям имеют только отправитель и получатель, началось в Instagram еще в 2021 году.