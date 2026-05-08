08 мая 2026 в 21:43

Instagram начнет читать сообщения пользователей

The Guardian: Instagram сможет получать доступ к личным сообщениям пользователей

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press
Instagram (деятельность в РФ запрещена) теперь сможет получать доступ к содержанию переписок пользователей, сообщает The Guardian. Также отмечается, что соцсеть сможет передавать данные правоохранительным органам по официальным запросам.

По данным издания, компания Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) прекращает поддержку сквозного шифрования в личных сообщениях Instagram, что позволит анализировать содержание переписок в рамках действующих правил и запросов со стороны властей.

Ранее Instagram начал масштабное удаление ботов и неактивных страниц по всему миру, из-за чего мировые знаменитости и популярные блогеры за короткое время потеряли миллионы подписчиков. Всего за несколько часов платформа удалила около 50 млн аккаунтов.

Наибольшие потери зафиксированы у модели Кайли Дженнер — число ее подписчиков сократилось на 15 млн. Следом идет футболист Криштиану Роналду, потерявший 8 млн фолловеров. Причиной масштабной «чистки» стало обновление системы по выявлению фейковых страниц.

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
