Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 19:44

Озвучены результаты эксперимента с биометрией на границе России

Кулишов: биометрия на границе помогла выявить 2,5 тыс. нелегальных мигрантов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Применение биометрии на госгранице РФ уже помогло выявить около 2,5 тыс. нелегальных мигрантов, рассказал «Российской газете» первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. В рамках эксперимента в пунктах пропуска с высоким пассажиропотоком тестируются программно-технические решения для сбора биометрических данных иностранцев и их проверки в реальном времени через систему МВД, уточнил он.

С начала эксперимента в пунктах пропуска выявлено около 2,5 тыс. иностранных граждан, нарушивших российское законодательство в миграционной сфере, — говорится в сообщении.

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что сервис посадки на рейсы по биометрии планируется запустить в России до конца первого полугодия. Новая услуга станет доступна в аэропортах Пулково и Шереметьево для пассажиров «Аэрофлота».

Кроме того, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что биометрический контроль на границе в аэропортах усилит безопасность и упростит авиаперелеты. Такая система, по его словам, уже работает в ряде российских аэропортов.

Россия
ФСБ
биометрия
границы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ни единого слова»: реакция ЕС на теракт в ЛНР разозлила финского политика
Постпред РФ: Запад и Москва находятся в близости к военной конфронтации
«Ближайший партнер РФ»: какие вопросы предстоит решить Путину с Токаевым
В Минобороны подсчитали количество сбитых БПЛА ВСУ за 12 часов
Онколог назвал самую частую ошибку пациентов при подозрении на рак
Современный уют: почему он больше не связан с количеством декора
Трамп отверг одну инициативу по иранскому урану
Мывший трехлеток воспитатель детсада «со связями» отправился в тюрьму
Минтранс предложил новый порядок оплаты парковки
«Нищеброд»: просьба Зеленского к Трампу вызвала насмешки на Западе
В ФСБ раскрыли, какие соглашения с Россией пытается нарушить Эстония
Митрополит Иларион покинул Чехию
Онколог раскрыл правду о вакцине от рака
Страшный ответ за Старобельск, как Безрукова встретили в МХАТе: что дальше
«Даже не успел собрать вещи»: польские власти депортировали украинца
США с треском провалили «Олимпиаду на стероидах»: «рекорды», призовые
Трамп ответил на вопрос, смягчат ли США санкции против Ирана
Озвучены результаты эксперимента с биометрией на границе России
Пять бойцов белгородского «Орлана» пострадали при атаке ВСУ
Мишустин назначил нового замминистра цифрового развития
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.