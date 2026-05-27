Озвучены результаты эксперимента с биометрией на границе России

Применение биометрии на госгранице РФ уже помогло выявить около 2,5 тыс. нелегальных мигрантов, рассказал «Российской газете» первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. В рамках эксперимента в пунктах пропуска с высоким пассажиропотоком тестируются программно-технические решения для сбора биометрических данных иностранцев и их проверки в реальном времени через систему МВД, уточнил он.

С начала эксперимента в пунктах пропуска выявлено около 2,5 тыс. иностранных граждан, нарушивших российское законодательство в миграционной сфере, — говорится в сообщении.

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что сервис посадки на рейсы по биометрии планируется запустить в России до конца первого полугодия. Новая услуга станет доступна в аэропортах Пулково и Шереметьево для пассажиров «Аэрофлота».

Кроме того, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что биометрический контроль на границе в аэропортах усилит безопасность и упростит авиаперелеты. Такая система, по его словам, уже работает в ряде российских аэропортов.