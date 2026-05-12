Стало известно, когда в России запустят посадку в самолет по биометрии В Пулково и Шереметьево запустят сервис для посадки на самолет по биометрии

Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет: соответствующий сервис будет запущен до конца первого полугодия, передает аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. По информации РИА Новости, такая возможность появится в Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов «Аэрофлота».

Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года... Проект пройдет в аэропортах Пулково и Шереметьево в 2026-2027 годах. Он коснется авиарейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом, — отметили там.

Ранее юрист Галина Земскова сообщила, что россияне с загранпаспортами старого образца, без биометрических данных, не смогут попасть в семь стран Европы. По состоянию на 2026 год официальный запрет на въезд по документам без чипа уже ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что жителям Москвы, пользующимся городским наземным транспортом, уже скоро станет доступна оплата проезда по биометрии. По его словам, система также будет внедрена на всех станциях МЦД. Ожидается, что такая опция появится в 2026 году.