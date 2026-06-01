01 июня 2026 в 19:32

Трамп ответил на приостановку переговоров с Ираном

Трамп: остановка диалога с Ираном не означает новых бомбардировок

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Возможная приостановка переговоров с Ираном не означает возврата США к бомбардировкам, заявил президент США Дональд Трамп в интервью NBC. Иран поставил процесс на паузу из-за ударов Израиля по Ливану.

Это не значит, что мы собираемся начать сбрасывать бомбы повсюду, — сказал он.

Ранее военный советник верховного лидера Ирана Мохсена Резаи заявил, что Трамп не готов к переговорам с Тегераном. Он отметил, что на отсутствие желания идти на диалог указывают сохраняющаяся морская блокада и жесткие условия, которые США ставят на переговорах.

Перед этим стало известно, что проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном содержит пункт об обязательстве Тегерана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия. Речь также идет о приостановке программы обогащения урана и выводе всех уже имеющихся высокообогащенных запасов.

При этом Белый дом подчеркнул, что его не устраивает идея о передаче иранского обогащенного урана России или Китаю. Трамп добавил, что не будет чувствовать себя спокойно при этом, ведь считает Москву и Пекин сильными державами.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
