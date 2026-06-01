Стало известно, на какие кардинальные шаги пойдут США до выборов в Конгресс Политолог Дудаков: США до выборов в Конгресс попытаются заключить сделку с Кубой

Администрация президента США Дональда Трампа попытается заключить соглашение с Кубой или Ираном до выборов в Конгресс 3 ноября, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал информацию, что в Киеве рассчитывают на заморозку конфликта с Россией к этому сроку. По словам эксперта, команде американского лидера важно укрепить свои предвыборные позиции.

Перед администрацией Трампа стоят очевидные внутриполитические дедлайны. Одним из них является дата предстоящих выборов в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября. Им было бы желательно добиться серьезных подвижек, в том числе во внешней политике, чтобы укрепить свои позиции. Здесь могут быть варианты. Например, какая-то серьезная сделка с Ираном, которая позволила бы открыть Ормузский пролив и купировать последствия топливного кризиса. Другой путь — это эскалация в отношении Кубы, что мы сейчас наблюдаем. Думаю, ближе к выборам Трамп попытается заключить с кубинцами соглашение, — высказался Дудаков.

Он выразил мнение, что администрация Трампа была бы готова провести операцию по смене режима на Кубе. Тем не менее, по словам политолога, это крайне маловероятно. В то же время эксперт предположил, что Вашингтон продолжит работу по вопросу украинского конфликта.

Ранее американист Геворг Мирзаян заявил, что операция США по установлению контроля над Кубой позволила бы Вашингтону реабилитироваться за неудачи на Ближнем Востоке. Трамп, по его мнению, мог бы пойти на такой шаг перед ноябрьскими выборами в Конгресс.