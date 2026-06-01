ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 12:46

Стало известно, на какие кардинальные шаги пойдут США до выборов в Конгресс

Политолог Дудаков: США до выборов в Конгресс попытаются заключить сделку с Кубой

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Администрация президента США Дональда Трампа попытается заключить соглашение с Кубой или Ираном до выборов в Конгресс 3 ноября, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал информацию, что в Киеве рассчитывают на заморозку конфликта с Россией к этому сроку. По словам эксперта, команде американского лидера важно укрепить свои предвыборные позиции.

Перед администрацией Трампа стоят очевидные внутриполитические дедлайны. Одним из них является дата предстоящих выборов в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября. Им было бы желательно добиться серьезных подвижек, в том числе во внешней политике, чтобы укрепить свои позиции. Здесь могут быть варианты. Например, какая-то серьезная сделка с Ираном, которая позволила бы открыть Ормузский пролив и купировать последствия топливного кризиса. Другой путь — это эскалация в отношении Кубы, что мы сейчас наблюдаем. Думаю, ближе к выборам Трамп попытается заключить с кубинцами соглашение, — высказался Дудаков.

Он выразил мнение, что администрация Трампа была бы готова провести операцию по смене режима на Кубе. Тем не менее, по словам политолога, это крайне маловероятно. В то же время эксперт предположил, что Вашингтон продолжит работу по вопросу украинского конфликта.

Ранее американист Геворг Мирзаян заявил, что операция США по установлению контроля над Кубой позволила бы Вашингтону реабилитироваться за неудачи на Ближнем Востоке. Трамп, по его мнению, мог бы пойти на такой шаг перед ноябрьскими выборами в Конгресс.

США
Дональд Трамп
Куба
Иран
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.