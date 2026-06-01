«Госуслуги» запустили отслеживание судебной корреспонденции Судебные документы стали доступны россиянам на портале «Госуслуг» с 1 июня

Россияне с 1 июня могут отслеживать судебные документы на портале «Госуслуг». Нововведение позволяет гражданам своевременно узнавать о судебных процессах, получать извещения и документы, а судам — снизить издержки.

С сегодняшнего дня граждане России могут отслеживать судебные документы на едином портале государственных услуг, — отметили в пресс-службе.

На недавнем совещании по вопросам обеспечения деятельности мировой юстиции председатель Верховного суда Игорь Краснов ориентировал нижестоящие инстанции на преимущественное использование электронных каналов связи. Это поможет сторонам быстрее получать необходимые документы, а судам — снизить нагрузку и издержки, связанные с отправкой бумажной корреспонденции.

При желании пользователи могут отключить получение судебной корреспонденции на портале. Сделать это можно в настройках сервиса «Госпочта».

Ранее сообщалось, что многодетные семьи с 1 июня смогут подать заявление на получение новой семейной выплаты через портал «Госуслуги».