01 июня 2026 в 13:51

Врачи рассказали о состоянии девочки «в маске Бэтмена» после операции

Прооперированная в Санкт-Петербурге девочка из США чувствует себя хорошо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прооперированная в Санкт-Петербурге девочка из США Луна Феннер чувствует себя хорошо, заявил РИА Новости администратор клиники, где лечится ребенок. По его словам, пациентке начнут проводить регулярные перевязки через день.

Луна чувствует себя хорошо, ей будут проводить перевязки через день. Заполнение экспандеров начнется, ориентировочно, 10 июня, — говорится в сообщении.

Ранее врачи частной клиники Санкт-Петербурга успешно провели операцию девочке из США Луне Феннер. Из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице ребенка в интернете прозвали девочкой «в маске Бэтмена».

Феннер родилась с гигантским меланоцитарным невусом, покрывающим почти все лицо. Американские врачи отказали родителям в лечении. Однако семье помогли краснодарские медики, которые в октябре 2021 года провели шестую по счету операцию по удалению гигантского пятна. Позднее девочка стала проходить лечение в частной клинике в Петербурге.

До этого кандидат медицинских наук Михаил Никитский заявил, что советы, предоставляемые искусственным интеллектом при лечении детей, могут быть ложными. По его словам, нейросети не способны полноценно оценить состояние пациента.

