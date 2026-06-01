Названа сумма окончания строительства филиала Эрмитажа на Школьной

Завершение работ в филиале Эрмитажа на Школьной будет стоить 986 млн рублей

Стоимость завершения работ в филиале Эрмитажа на Школьной в Санкт-Петербурге составит 986 млн рублей, сообщает Neva.today. Сейчас на объекте ищут подрядчика для внутренней отделки и инженерных сетей.

Сообщается, что этап включает строительство корпуса фондохранилища и эрмитажной библиотеки. В 13-этажном здании будут выставочные залы, хранилища, библиотека, а также центр изучения костюма и моды.

Подрядчик должен завершить работы за 504 дня. Финансирование осуществляется за счет субсидии и средств от приносящей доход деятельности.

