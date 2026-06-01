Украинские военные советники замечены в еще двух странах Африки

Украинские военные советники замечены в еще двух странах Африки МИД России заявил о появлении советников ВСУ в Мавритании и Чаде

Украинские военные советники при финансовой поддержке западных стран активно проявляют себя в Мавритании и Чаде, заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД РФ Анатолий Башкин. В беседе с ТАСС дипломат подчеркнул, что Запад целенаправленно привлекает украинцев к этой деятельности.

Безусловно, они [страны Запада] привлекают активно украинцев. При финансовой помощи Запада они очень активно сейчас выступают в качестве советников в ряде соседних с тройкой Сахаро-Сахельских государств. Речь идет в первую очередь о Мавритании и Чаде, — сказал Башкин.

Ранее дипломат заявил, что украинские военные развернули свою деятельность в Ливии и атакуют российские суда. Директор департамента МИД РФ подчеркнул, что эта информация в настоящее время уже не является секретной.

До этого стало известно, что ливийские власти утратили контроль над российским газовозом «Арктик Метагаз», который буксировался в акватории Средиземного моря после атаки 3 марта. Это произошло из-за сложных погодных условий.