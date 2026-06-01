Стала известна главная тема выставки ИННОПРОМ-2026 в Екатеринбурге

Главной темой Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2026 в Екатеринбурге станет «Индустрия 360: производство без границ». Мероприятие посвятят вопросам ИИ и автоматизации, развития единой производственной экосистемы и другим. Регистрация на участие в нем продлится по 29 июня включительно. Программу мероприятия откроет традиционный деловой завтрак с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, руководителей ассоциаций и компаний.

В рамках форумной части выставки пройдет около 100 сессий. Повестку раскроют 15 тематических треков: «Цифровое производство», «Технологии для городов», «Автоматизация и робототехника», «Капитал для производства», «Промышленная инфраструктура», «Сделано для космоса», «Техрегулирование», «Форум производителей компонентов», «ИИ-индустрия», «Новая мобильность», «Технологии для энергетики», «Новые материалы и химия», «Человек и промышленность», «Отраслевой компас».

Главным событием программы станет стратегическая сессия «Индустрия 360: производство без границ». На ней выступят руководители правительств и представители крупнейших промышленных компаний. Партнером выставки в 2026 году выступила Индонезия. Этому посвящен отдельный блок: в программу войдут сессии «Развитие инфраструктуры как основа двустороннего сотрудничества» и «Промышленный диалог „Россия — Индонезия“».

В программу ИННОПРОМа также войдут дискуссии о малой авиации, ИТ-решениях на транспорте, технологиях в медицине, кадрах для промышленности, беспилотниках, цифровых инструментах, ИИ-агентах на производстве и других трендах. В третий день пройдет Форум производителей компонентов: там подведут итоги и обсудят перспективы импортозамещения в машиностроении, на транспорте, в энергетике, радиоэлектронике и автоматизации.

Выставка ИННОПРОМ пройдет с 6 по 9 июля 2026 года в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». В 2026 году мероприятие соберет участников из разных стран: промышленников, представителей власти, отраслевых объединений и экспертов.

