На выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге открыли регистрацию

Начался прием заявок на участие в 16-й Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет с 6 по 9 июля 2026 года в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». В 2026 году мероприятие соберет участников из разных стран: промышленников, представителей власти, отраслевых объединений и экспертов.

На выставке ИННОПРОМ-2026 партнером станет Республика Индонезия, чья экспозиция займет свыше 1,5 тыс. квадратных метров. Помимо Индонезии, свои национальные павильоны подтвердили Белоруссия, Киргизия и Казахстан. Ожидается, что мероприятие привлечет участников из более чем 50 стран.

Центральное место в деловой программе ИННОПРОМ-2026 займут Главная стратегическая сессия и «Промышленный диалог Россия — Индонезия». Форум охватит 15 тематических направлений, пройдет свыше 100 мероприятий. В ходе дискуссий будут рассмотрены вопросы внедрения цифровых технологий, развития городской инфраструктуры, применения робототехники, промышленной модернизации, инновационных энергетических решений, подготовки квалифицированных специалистов, финансирования проектов и укрепления международного партнерства.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября по 2 октября 2026 года Минск вновь станет местом проведения мероприятия «ИННОПРОМ. Беларусь». На площади в 20 тыс. квадратных метров ведущие представители промышленности из России, Белоруссии и других стран Евразийского экономического союза соберутся для обсуждения вопросов развития кооперационных связей и внедрения передовых технологий.