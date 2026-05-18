Силовики вскрыли сеть подставных фирм-однодневок

Силовики в Курганской области поймали преступную группировку, которая незаконно выводила средства через подставные фирмы, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону. В ходе совместной облавы сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали четверых местных жителей и изъяли у них 19 млн рублей наличными.

УФСБ России по Курганской области совместно с сотрудниками УМВД и Росгвардии задержали четверых местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и создании фирм-однодневок, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На основании собранных оперативниками материалов следователи уже возбудили против фигурантов уголовные дела. По версии следствия, сообщники массово регистрировали фиктивные компании на подставных лиц — так называемых дропов. После этого мошенники отправляли в банк фальшивые платежные поручения и переводили миллионы со счетов фирм-однодневок на личные карты своих помощников. После этого наличные средства снимали в банкоматах.

Ранее следователи направили в суд уголовное дело в отношении руководителя пермской компании, обвиняемой в крупном уклонении от налогов. Женщина в течение трех лет умышленно скрывала доходы, используя незаконные схемы. В общей сложности директор недоплатила в государственный бюджет более 40 млн рублей, что квалифицируется по статье 199 УК РФ.