18 мая 2026 в 13:43

Силовики вскрыли сеть подставных фирм-однодневок

Четверо жителей Кургана незаконно вывели 19 млн рублей через фирмы-однодневки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Силовики в Курганской области поймали преступную группировку, которая незаконно выводила средства через подставные фирмы, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону. В ходе совместной облавы сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали четверых местных жителей и изъяли у них 19 млн рублей наличными.

УФСБ России по Курганской области совместно с сотрудниками УМВД и Росгвардии задержали четверых местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и создании фирм-однодневок, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На основании собранных оперативниками материалов следователи уже возбудили против фигурантов уголовные дела. По версии следствия, сообщники массово регистрировали фиктивные компании на подставных лиц — так называемых дропов. После этого мошенники отправляли в банк фальшивые платежные поручения и переводили миллионы со счетов фирм-однодневок на личные карты своих помощников. После этого наличные средства снимали в банкоматах.

Ранее следователи направили в суд уголовное дело в отношении руководителя пермской компании, обвиняемой в крупном уклонении от налогов. Женщина в течение трех лет умышленно скрывала доходы, используя незаконные схемы. В общей сложности директор недоплатила в государственный бюджет более 40 млн рублей, что квалифицируется по статье 199 УК РФ.

Регионы
Курганская область
ФСБ
мошенники
