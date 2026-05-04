Пермячке грозит два года колонии за сокрытие 40 млн рублей от ФНС

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении руководителя пермской компании, обвиняемой в крупном уклонении от налогов. По данным пресс-службы краевого СУ СК РФ, женщина в течение трех лет умышленно скрывала доходы, используя незаконные схемы. В общей сложности директор недоплатила в государственный бюджет более 40 млн рублей, что квалифицируется по статье 199 УК РФ.

Следствием установлено, что фигурант, являясь директором организации, занимающейся производством и реализацией химических реагентов в период с января 2021 по март 2024 уклонилась от уплаты налогов на общую сумму свыше 40 млн рублей, — уточнили в ведомстве.

Задолженность была выявлена в ходе совместной проверки налоговой службы и сотрудников полиции. Объем уголовного дела составил 18 томов. По ходатайству следствия на имущество фигурантки, включая квартиры и машины, был наложен арест. Если вина женщины будет доказана в суде, ей может грозить наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Ранее сотрудники МВД совместно с управлением «К» ФСБ пресекли деятельность преступной группы из 200 человек, которая помогала бизнесменам уклоняться от налогов на 10 млрд рублей. Злоумышленники действовали в 25 регионах России, принимая заказы через боты, каналы в Telegram и сайты в интернете.