День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 18:52

Пенсионерка попала под статью за попытку выдать себя за молодую

В Курске 73-летняя пенсионерка пойдет под суд за фото с фейкового аккаунта

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Курске перед судом предстанет 73-летняя местная жительница, обвиняемая в незаконном распространении материалов порнографического характера, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Уголовное дело возбуждено после того, как пенсионерка решила удержать внимание интернет-поклонника откровенным снимком.

По версии следствия, пожилая женщина зарегистрировалась в приложении для знакомств и для привлечения большего числа ухажеров стала использовать в профиле фотографии своей 29-летней соседки. Вскоре у нее завязалось общение с 41-летним мужчиной. Когда кавалер попросил прислать интимное фото, пенсионерка, опасаясь разоблачения, нашла в Сети подходящий снимок молодой девушки без лица и отправила его своему избраннику. Факт обмана вскрылся, после чего к делу подключились силовики.

Проведенная экспертиза подтвердила, что присланный файл содержит все обязательные признаки порнографического характера. Теперь пенсионерке по закону грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Ленобласти были задержаны и арестованы 45-летние супруги из Волховского района, подозреваемые в систематическом изготовлении и продаже порнографических материалов с участием несовершеннолетней дочери. По предварительным данным, преступная деятельность родителей велась с 2020 года.

Регионы
пенсионерки
порнография
Курск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.