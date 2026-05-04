Пенсионерка попала под статью за попытку выдать себя за молодую

Пенсионерка попала под статью за попытку выдать себя за молодую В Курске 73-летняя пенсионерка пойдет под суд за фото с фейкового аккаунта

В Курске перед судом предстанет 73-летняя местная жительница, обвиняемая в незаконном распространении материалов порнографического характера, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Уголовное дело возбуждено после того, как пенсионерка решила удержать внимание интернет-поклонника откровенным снимком.

По версии следствия, пожилая женщина зарегистрировалась в приложении для знакомств и для привлечения большего числа ухажеров стала использовать в профиле фотографии своей 29-летней соседки. Вскоре у нее завязалось общение с 41-летним мужчиной. Когда кавалер попросил прислать интимное фото, пенсионерка, опасаясь разоблачения, нашла в Сети подходящий снимок молодой девушки без лица и отправила его своему избраннику. Факт обмана вскрылся, после чего к делу подключились силовики.

Проведенная экспертиза подтвердила, что присланный файл содержит все обязательные признаки порнографического характера. Теперь пенсионерке по закону грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Ленобласти были задержаны и арестованы 45-летние супруги из Волховского района, подозреваемые в систематическом изготовлении и продаже порнографических материалов с участием несовершеннолетней дочери. По предварительным данным, преступная деятельность родителей велась с 2020 года.