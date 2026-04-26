Ученые выяснили, какие мужчины чаще других склонны к просмотру порно Journal of Sex: целибат ведет мужчин к злоупотреблению фильмами для взрослых

Мужчины, которые придерживаются вынужденного целибата, потребляют больше порнографического контента, выяснили ученые из Канады и Нидерландов. Исследователи опросили 121 мужчину, 45 из которых являются инцелами. Результаты опубликованы в журнале Journal of Sex and Marital Therapy.

Так, именно инцелы оказались недовольны своей внешностью, включая вид гениталий. Также такие мужчины выразили уверенность, что их будущие партнерши будут ждать от них стандартов порноактеров. Кроме того, опрос показал, что держащие целибат мужчины чаще используют мастурбацию как способ справляться со стрессом и тревогой.

Ранее психолог-сексолог Ольга Карпова заявила, что мужчины используют «дешевый патриархат» в качестве манипуляции. По ее словам, требования о традиционной роли женщины редко подкрепляются реальной экономической базой, а за риторикой стоит страх конкуренции и тревога из-за экономической нестабильности.