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05 июня 2026 в 10:10

Экономист перечислил сферы, где Россия лидирует в мире

Экономист Клепач: Россия лидирует в сфере мирного атома и двигателестроения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия лидирует в области атомных технологий и создает двигатели, которые мало кто делает в мире, сообщил в интервью NEWS.ru главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По его словам, страна значительно также улучшила свои позиции в сфере разработки композитных материалов.

Если не брать в расчет военные технологии, мы значительно улучшили свои позиции по разработке композитных материалов. РФ по-прежнему лидирует в области атомных технологий. У нас есть серьезные результаты по вакцинам, интересные наработки в области аэрокосмических технологий и металлургии — и по трубам, и по сплавам, — отметил эксперт.

По его словам, Россия находится на восьмом-девятом месте в мире по параметрам научной деятельности. Клепач также выразил осторожный оптимизм по поводу производства двигателей для самолетов и газовых турбин.

Русифицированная версия самолета МС-21 с отечественным двигателем и целым рядом новейших устройств проходит испытания. К слову, новые двигатели сегодня мало кто разрабатывает в мире. В этом плане РФ находится на сильных позициях. В следующем году, например, заработает отечественная турбина на 170 мегаватт, — заключил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что мирный атом остается надежным источником чистой и дешевой энергии на фоне турбулентности в производстве и транспортировке углеводородов. Глава кабмина привел данные Международного агентства по атомной энергии, что установленная мощность атомных электростанций в мире к 2050 году вырастет почти в три раза.

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Россия
Наука
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вакцины
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