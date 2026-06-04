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04 июня 2026 в 10:00

Сильная магнитная буря может обрушиться на Землю

Сильная магнитная буря может обрушиться на Землю вечером 4 июня

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Магнитная буря уровня G3, вызванная ударом нескольких облаков плазмы от сильных солнечных вспышек, ожидается вечером в четверг, 4 июня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Несмотря на разнесенное по времени происхождение вспышек, буря будет непрерывной.

Начало сильной и продолжительной магнитной бури категории G3 ожидается уже сегодня вечером по московскому времени в результате прихода к Земле сразу нескольких (двух или трех) облаков плазмы, выброшенных вчера Солнцем в направлении Земли в результате серии сильных вспышек, — сказано в сообщении.

Более поздние выбросы солнечного вещества по пути к Земле должны догнать ранее отправленные плазменные облака и сформировать единую структуру диаметром около 200 миллионов километров, заявили специалисты. При таких размерах и направлении движения выброшенного газового облака возможность избежать встречи с ним практически отсутствует, уточнили астрономы.

Ранее пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что близкая к высочайшему классу Х вспышка зафиксирована на Солнце утром 3 июня, став самой сильной с апреля. Событие произошло почти точно в центре звезды, однако выброс плазмы пока не подтвержден.

Наука
магнитные бури
Земля
астрономы
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