Сильная магнитная буря может обрушиться на Землю Сильная магнитная буря может обрушиться на Землю вечером 4 июня

Магнитная буря уровня G3, вызванная ударом нескольких облаков плазмы от сильных солнечных вспышек, ожидается вечером в четверг, 4 июня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Несмотря на разнесенное по времени происхождение вспышек, буря будет непрерывной.

Начало сильной и продолжительной магнитной бури категории G3 ожидается уже сегодня вечером по московскому времени в результате прихода к Земле сразу нескольких (двух или трех) облаков плазмы, выброшенных вчера Солнцем в направлении Земли в результате серии сильных вспышек, — сказано в сообщении.

Более поздние выбросы солнечного вещества по пути к Земле должны догнать ранее отправленные плазменные облака и сформировать единую структуру диаметром около 200 миллионов километров, заявили специалисты. При таких размерах и направлении движения выброшенного газового облака возможность избежать встречи с ним практически отсутствует, уточнили астрономы.

Ранее пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что близкая к высочайшему классу Х вспышка зафиксирована на Солнце утром 3 июня, став самой сильной с апреля. Событие произошло почти точно в центре звезды, однако выброс плазмы пока не подтвержден.