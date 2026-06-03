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03 июня 2026 в 12:09

На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Близкая к высочайшему классу Х вспышка зафиксирована на Солнце утром 3 июня, она стала самой сильной с апреля, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале. Событие произошло почти точно в центре звезды, однако выброс плазмы пока не подтвержден.

На Солнце в 04:36 мск зарегистрирована вспышка уровня M9.3, — уточнили ученые.

Последний раз более мощные вспышки фиксировались на Солнце 24 апреля, когда произошло сразу два события класса Х. Солнечные вспышки делятся по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует 10 нановаттам на квадратный метр на орбите Земли, при переходе к следующей букве мощность возрастает в 10 раз. Такие явления могут сопровождаться выбросами плазмы, облака которой при достижении Земли способны вызывать магнитные бури.

Ранее в лаборатории сообщили, что на стороне Солнца, не обращенной к Земле, произошли три вспышки максимального уровня. По словам ученых, энергия этих взрывов может воздействовать на Меркурий. Взрывы привели к частичному разрушению и упрощению группы пятен.

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