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06 июня 2026 в 16:16

Стало известно о связях Пашиняна с посольством США в 1990-х

Экс-министр обороны Армении заявил о связях Пашиняна с посольством США в 1990-х

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Armenian state news agency Armen/XinHua/Global Look Press
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Американское посольство в Армении с 1995 года курировало журналистскую деятельность действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян, опубликовавший в социальных сетях документы посольской переписки. Также сообщается, что Штаты финансировали газету Пашиняна.

Сотрудники посольства регулярно контактировали с Николом Пашиняном с 1995 года, курируя и координируя его журналистскую работу. <...> В 1997–1998 годах посольство оказало Николу Пашиняну материальную поддержку при создании им газеты «Орагир», которую посольство периодически использовало как одну из медиаплощадок, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Армения может выйти из ОДКБ. Пашинян подчеркнул, что решение о выходе будет принято самой Арменией, а не «иностранными агентами». Он также уточнил, что членство Республики Армения в ОДКБ находится в замороженном состоянии.

Также заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Пашинян предпринимает попытки устранить всех оппонентов перед выборами. По его мнению, подобные действия не будут приняты ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе.

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Никол Пашинян
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