В Госдуме отметили особый вклад одной категории граждан

Предприниматели делают весомый вклад в развитие России, заявил NEWS.ru участник ПМЭФ, депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, бизнесмены, которые продолжают развивать бизнес внутри страны, заботятся о своих подчиненных.

Предприниматель в России сегодня заслуживает общественного признания наравне с учителем, врачом, ученым, инженером, волонтером, участником СВО и всеми, кто своим трудом держит страну. За бизнесом стоит конкретный человек, который каждый день принимает решения, отвечает за людей, ищет заказы, платит налоги, сохраняет рабочие места, закупает оборудование, развивает производство или услуги и берет на себя хозяйственный риск. В этом смысле предпринимательство давно вышло за пределы личного дела владельца. Оно стало частью общего развития страны, особенно после 2022 года, когда многим пришлось перестраивать поставки, искать новые рынки, менять финансовые модели, заново собирать команды и продолжать работу в российской юрисдикции, — заявил он.

Говырин отметил, что труд предпринимателя должен высоко оцениваться в обществе. По его словам, стране нужны бизнесмены наравне с учителями, врачами и учеными.

Предпринимателя нужно делать героем общественного разговора. Речь идет не о культе богатства и не о романтизации риска. Речь идет о признании труда человека, который создает экономический результат своими решениями, репутацией, ответственностью и ежедневной работой. Стране нужны учителя, врачи, ученые, защитники, инженеры, рабочие, управленцы. Стране также нужны предприниматели, потому что именно они часто превращают идею в предприятие, спрос в производство, инициативу в рабочие места, а личную энергию в общий результат, — резюмировал Говырин.

Депутат подчеркнул, что российское право уже исходит из того, что предпринимательская инициатива имеет государственное значение. По его словам, национальные цели до 2030 года также говорят о частной инициативе, технологическом развитии, росте производительности труда и развитии малого и среднего бизнеса.

Ранее ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков заявил, что объем соглашений, которые бизнесмены заключили в рамках ПМЭФ, составил 6,6 трлн рублей. По его словам, всего подписано 1084 договора.