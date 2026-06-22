У хозяина сети АЗС с завышенными ценами нашли дворцы на миллиарды SHOT: у главы АЗС с завышенными ценами на бензин нашли жилье за 3 млрд рублей

Владелец одной из российских сетей АЗС, где цены на бензин достигли почти 110 рублей за литр, владеет недвижимостью на 3 млрд рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, у хозяина заправок нашли роскошное поместье в элитном коттеджном поселке с двумя домами, баней и гаражом, которое оценивается примерно в 1,5 млрд рублей.

В материале говорится, что за владельцем сети также числится шестикомнатная квартира в Хамовниках почти за 500 млн рублей, Bentley Continental GT 2022 года выпуска и ряд АЗС общей стоимостью в 1 млрд рублей. При этом сама компания владеет пентхаусом площадью 600 квадратных метров почти за 2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить подготовку плана мероприятий, направленного на поддержание устойчивости внутреннего топливного рынка. Кроме того, ФАС поручено продолжить непрерывный мониторинг ценовой политики в отрасли.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. По его словам, топливом будут обеспечиваться только государственные службы.