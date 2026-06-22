Новак всерьез взялся за российский топливный рынок Новак поручил разработать план по устойчивости топливного рынка в России

Вице-премьер Александр Новак на совещании поручил профильным ведомствам разработать сбалансированный план мероприятий, направленный на обеспечение устойчивости внутреннего топливного рынка, сообщили на сайте правительства. Также ФАС доложила о принимаемых мерах для предупреждения необоснованного роста цен на нефтепродукты.

Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить подготовку сбалансированного плана мероприятий, направленного на поддержание устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования, — уточнили в кабмине.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе вводятся вынужденные ограничения на все массовые уличные мероприятия, работу транспорта и продажу топлива. Он подчеркнул, что меры носят временный характер.

Также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил местным жителям, что не стоит создавать ажиотаж на автозаправочных станциях из-за временных перебоев с отдельными марками топлива. По его словам, поставки бензина в регион продолжаются.