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22 июня 2026 в 13:38

Новак всерьез взялся за российский топливный рынок

Новак поручил разработать план по устойчивости топливного рынка в России

Александр Новак Александр Новак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Вице-премьер Александр Новак на совещании поручил профильным ведомствам разработать сбалансированный план мероприятий, направленный на обеспечение устойчивости внутреннего топливного рынка, сообщили на сайте правительства. Также ФАС доложила о принимаемых мерах для предупреждения необоснованного роста цен на нефтепродукты.

Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить подготовку сбалансированного плана мероприятий, направленного на поддержание устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования, — уточнили в кабмине.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе вводятся вынужденные ограничения на все массовые уличные мероприятия, работу транспорта и продажу топлива. Он подчеркнул, что меры носят временный характер.

Также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил местным жителям, что не стоит создавать ажиотаж на автозаправочных станциях из-за временных перебоев с отдельными марками топлива. По его словам, поставки бензина в регион продолжаются.

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дизельное топливо
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