Садист избил девушку до потери сознания и соврал полиции, что она упала

Садист избил девушку до потери сознания и соврал полиции, что она упала В Уфе мужчина избил девушку и соврал полиции, будто она упала

Житель Уфы избил девушку до потери сознания, а полиции сказал, что она упала, пишет Telegram-канал Mash Batash со ссылкой на очевидцев. По словам свидетелей, утром пара вышла из такси на улице Степана Кувыкина — оба были пьяны.

Как сказано в публикации, девушка с криками побежала от подъездов, а ее спутник бросился за ней. После этого мужчина с кровью на лице начал набирать номера домофонов. Затем он вызвал скорую и принес обездвиженную девушку к подъезду.

Вместе с медиками на место приехали полицейские. Мужчина объяснил им, что девушка упала во время ссоры, после чего все разъехались. На следующий день сестра пострадавшей рассказала соседям, что у родственницы сломана челюсть, сотрясение мозга и множество синяков.

Ранее мужчина убил беременную девушку на востоке Москвы. Подозреваемым является ее знакомый — агент по недвижимости. На месте преступления работали следователи, обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве.