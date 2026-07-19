Названа главная цель перестановок в правительстве Украины

Новый кабинет министров Украины будет ориентирован не на проведение президентских выборов, а на затягивание конфликта с Россией, заявил политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, которые приводит ИС «Вести», идея выборов была актуальна в начале лета, когда Киев рассчитывал принудить Москву к миру ударами по критической инфраструктуре на фоне падения мировых цен на нефть после открытия Ормузского пролива, надеясь, что Россия пойдет на переговоры. Тогда президент Украины Владимир Зеленский смог бы «въехать на белом коне» в выборную кампанию.

И вот тогда-то они считали, что Россия готова будет пойти на переговоры. И вот на белом коне Зеленский собирался въехать, естественно, в выборы. Но этого не будет, уже от темы этой отказались, совершенно точно очевидно: <…> кабмин переформатируется [под тотальный затяжной конфликт], — отметил Павлив.

Политолог добавил, что Зеленский никогда не стремился к реальным мирным договоренностям с Москвой. Он подчеркнул, что сохранение власти для политика — гарантия безопасности, как криминальной, так и физической, поскольку после потери поста он становится мишенью, и желающих добраться до него более чем достаточно.

Ранее украинские журналисты заявили, что одной из причин роспуска правительства стало желание Зеленского убрать министра обороны Михаила Федорова, с которым у него давние конфликты. Недавно президент публично критиковал Минобороны за проблемы с принудительной мобилизацией.