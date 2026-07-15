Хозяйка опасного батута получила штраф в миллион рублей

Суд Уфы вынес приговор местной предпринимательнице, по вине которой на незаконно установленном надувном батуте пострадали двое маленьких детей, рассказала пресс-служба СК РФ по Башкирии в МАКСе. Инцидент произошел в августе 2025 года на детской площадке во дворе жилого дома по улице Летчиков. Женщина разместила аттракцион без обязательного согласования с Гостехнадзором и грубо нарушила правила его безопасной эксплуатации.

Суд приговорил предпринимателя к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года, а также взыскал 1 млн рублей в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда, — сказано в сообщении.

Следствие выяснило, что женщина использовала изношенные анкерные крепления и полностью проигнорировала штормовое предупреждение в день инцидента. В результате сильного порыва ветра плохо закрепленная конструкция перевернулась в тот момент, когда на ней находились дети. Находившиеся на батуте малыши получили травмы различной степени тяжести, при этом здоровью пятилетней девочки был нанесен тяжкий вред.

В ходе разбирательства обвиняемая признала вину и сама выплатила пострадавшим 300 тыс. рублей компенсации. В надзорном ведомстве региона также уточнили, что сам опасный надувной батут был конфискован в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Туве начали проверку в отношении детского сада, где у детей на теле появлялись следы от неизвестных уколов. Родители воспитанников подозревают, что таким образом воспитатели пытались успокоить детей.