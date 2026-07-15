«Не дать в обиду»: Поддубный призвал защитить основательницу SOS Donbass Поддубный: Россия должна сделать все, чтобы не дать активистку Новикову в обиду

Россия должна сделать все возможное для защиты основательницы гуманитарной организации SOS Donbass, россиянки Анны Новиковой, заявил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его словам, дело имеет явный политический подтекст, а женщина была лишена свободы за свои убеждения.

Тоталитарные методы тоже вполне себе соответствуют и логике правящих европейских элит, и уж тем более киевского режима. Тут-то ничего удивительного. Анна Новикова — гражданка России, и значит, Россия должна приложить все усилия, чтобы не дать ее в обиду, — отметил журналист.

Ранее сообщалось, что судебное заседание по делу Новиковой состоится в Париже сегодня, 15 июля. Как уточнила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, женщину уже более полугода держат в тюрьме по абсурдному доносу Союза украинцев Франции.

Новикову задержали в ноябре 2025 года вместе еще с двумя членами SOS Donbass. Им были предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «заговоре с целью совершения преступления». Активистка пыталась обжаловать решение суда Парижа об отказе в ее условно-досрочном освобождении, но суд не удовлетворил запрос.