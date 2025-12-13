Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 05:28

«Мешок на голову и наручники»: россиянка рассказала о задержании во Франции

РИАН: россиянку Новикову жестко задержали во Франции по обвинению в шпионаже

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Гражданка Франции Анна Новикова, которая является членом ассоциации помощи жителям Донбасса SOS Donbass, рассказала РИА Новости, что 17 ноября рано утром в ее дом вломились полицейские с автоматами и арестовали. Женщина сообщила, что из дома ее вывели в наручниках и с мешком на голове.

По словам Новиковой, в тюрьме ее дважды в день подвергали допросам. Она также пожаловалась на скудное питание и отсутствие доступа к медицинской помощи. У Новиковой изъяли телефон, компьютер и документы. За четыре дня ей только один раз разрешили позвонить семье.

Завтрака на было, только два печенья, виду пила из крана. Слава Богу, вода была, без нее было бы сложнее, — добавила женщина.

Сообщается также, что ее задержание, по всей видимости, связано с деятельностью ассоциации SOS Donbass. Новиковой было предъявлено обвинение в шпионаже.

Ранее сообщалось, что трое граждан Украины задержаны в Германии и Швейцарии по подозрению в подготовке диверсий на грузовом транспорте. По версии следствия, украинцы действовали по указанию связанных с российскими спецслужбами людей.

Россия
Франция
шпионаж
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде дали совет, как увеличить пенсию на десятки процентов
Россиянам пригрозили штрафами за размещение гирлянды на фасадах домов
Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на российский регион
Быстрые шарики из риса и крабовых палочек: шедевр на Новый год за 5 минут
В деле о пропаже семьи Усольцевых озвучена новая версия
Юрист назвал необычный способ защиты при регистрации арендаторов-мигрантов
Украинский Leopard пал в районе Константиновки
Евросоюзу предсказали распад после кражи активов России
Океан во сне: знак перемен, эмоций и глубинных изменений
Украинцы допустили смену власти Зеленского на военную диктатуру
«Это смешно»: уровень подготовки ВСУ к боям назвали критически низким
Для людей со вкусом: намазка из сыра и инжира на бутерброды
Россиянам рассказали, чем грозит украшение подъездов цветами в горшках
Гороскоп 13 декабря: кого ожидают перемены? кому пора избавиться от хлама?
«Мешок на голову и наручники»: россиянка рассказала о задержании во Франции
Почему снится блоха: значение по популярным сонникам
Роспотребнадзор озвучил, как правильно выбрать гирлянды на елку
Группы ВСУ массово бегут из пригорода Северска
Перечислены группы повышенного риска для гонконгского гриппа
Покинувший РФ музыкант продает иностранцам вино со своим автографом
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.