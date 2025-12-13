«Мешок на голову и наручники»: россиянка рассказала о задержании во Франции

«Мешок на голову и наручники»: россиянка рассказала о задержании во Франции РИАН: россиянку Новикову жестко задержали во Франции по обвинению в шпионаже

Гражданка Франции Анна Новикова, которая является членом ассоциации помощи жителям Донбасса SOS Donbass, рассказала РИА Новости, что 17 ноября рано утром в ее дом вломились полицейские с автоматами и арестовали. Женщина сообщила, что из дома ее вывели в наручниках и с мешком на голове.

По словам Новиковой, в тюрьме ее дважды в день подвергали допросам. Она также пожаловалась на скудное питание и отсутствие доступа к медицинской помощи. У Новиковой изъяли телефон, компьютер и документы. За четыре дня ей только один раз разрешили позвонить семье.

Завтрака на было, только два печенья, виду пила из крана. Слава Богу, вода была, без нее было бы сложнее, — добавила женщина.

Сообщается также, что ее задержание, по всей видимости, связано с деятельностью ассоциации SOS Donbass. Новиковой было предъявлено обвинение в шпионаже.

Ранее сообщалось, что трое граждан Украины задержаны в Германии и Швейцарии по подозрению в подготовке диверсий на грузовом транспорте. По версии следствия, украинцы действовали по указанию связанных с российскими спецслужбами людей.